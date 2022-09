Feedback anzunehmen ist gar nicht so einfach. Wenn es nicht positiv ist, neigen wir schnell dazu, uns sofort verteidigen und erklären zu wollen. Diesen Reflex zu unterdrücken und erst mal nur zuzuhören muss man üben. Noch schwerer ist es aber, gutes Feedback zu geben – und zwar so, dass der oder die Empfänger*in damit etwas anfangen kann. Die Rückmeldung sollte nicht nur konstruktiv, wertschätzend und zum richtigen Zeitpunkt kommen (am besten zeitnah, aber nicht emotional "in the heat of the moment"). Viel relevanter ist, dass wir uns bewusst machen, welche Maßstäbe wir zugrunde legen, wenn wir eine Person beurteilen. Denn wer entscheidet in unserer Arbeitswelt eigentlich, was die anzustrebende Norm ist? Wer definiert, was passt? Das ist selten so eindeutig, wie manche glauben wollen.