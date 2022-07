Wer macht sich überhaupt noch für den Verbrennungsmotor stark? Der Stuttgarter Autozulieferer Mahle jedenfalls, mit historischen Wurzeln in der Konstruktion von Kolben ziemlich im Herzen dieser Antriebsmaschinen zu Hause, hat anderes im Sinn: Seine neueste Entwicklung, so teilte Mahle mit, mache den »Weg frei für die Ablösung des Verbrennungsmotors in allen Fahrzeugklassen«.