Die Großreederei MSC mit Sitz in Genf ist erst seit dem vergangenen Jahr weltweiter Marktführer in der Containerschifffahrt. Zuvor schipperte das Unternehmen im Kielwasser von Maersk auf Platz zwei des Rankings. MSC ist allerdings nicht börsennotiert und veröffentlicht seine Geschäftsergebnisse in der Regel nicht. Der Website von MSC zufolge hat die Reederei 150.000 Mitarbeiter in 675 Niederlassungen in 155 Ländern. Jahr für Jahr transportiert MSC demnach 23 Millionen TEU (Standard-Container) über die Weltmeere.