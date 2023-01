Die Personalien kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Geschäfte sowohl von Dior als auch von Louis Vuitton boomen. LVMH hatte für das dritte Quartal 2022 zuletzt im Herbst vergangenen Jahres einen Umsatzsprung um 20 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro verkündet. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen von Analysten. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres insgesamt setzte LVMH 56,5 Milliarden Euro um, was einem Plus von 28 Prozent entsprach.

Die Sparte Mode und Lederwaren legte dabei mit einem Plus von 31 Prozent auf 27,8 Milliarden Euro besonders kräftig zu. Dazu zählen unter anderem die Marken Louis Vuitton, Christian Dior, Celine und Loewe, die allesamt starke Ergebnisse lieferten.