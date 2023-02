Das Verdikt des Lufhansa-Chefs klingt da noch vergleichsweise kommod: "Das ist nicht die Lufthansa, die ich haben will", polterte Carsten Spohr (56) unlängst intern. Dennoch markiert die Klage einen Wendepunkt: Der Mann ist für gewöhnlich wohl temperiert und hat jahrelang die Absonderlichkeiten der deutschen Vorzeige-Fluglinie still und weitgehend klaglos erduldet. Jetzt aber, gegen Ende seiner Konzernkarriere, will er beherzt gegensteuern.