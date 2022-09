Ruhe in Frankfurt, Proteste in Indien So läuft der Streiktag der Lufthansa-Piloten

Unter LH-Flugnummern fand am Freitag lediglich ein Rumpfprogramm mit Flügen der nicht bestreikten Lufthansa Cityline sowie aus dem Ausland gestarteter Langstreckenflüge nach Deutschland statt. In den Terminals am Frankfurter Drehkreuz war es am Freitag vergleichsweise ruhig, wie der Betreiber Fraport berichtete. Die meisten Passagiere hatten die Flugabsagen rechtzeitig mitbekommen. An den Service-Schaltern der Lufthansa bildeten sich dennoch lange Schlangen mit Langstrecken-Passagieren, die auf einen Weitertransport hofften.