Verbraucherverbände aus 19 europäischen Ländern haben Beschwerde bei der EU-Kommission gegen 17 Airlines wegen der Täuschung von Verbraucherinnen und Verbrauchern mit Angaben zum Umwelt- und Klimaschutz eingereicht. Insbesondere das System der sogenannten CO 2 -Kompensation – ein freiwilliger Klimaschutzaufpreis bei der Flugbuchung – sei nichts anderes als Greenwashing, erklärte der europäische Verbraucherverband Beuc. "Nach einer von Beuc in Auftrag gegebenen rechtlichen Analyse verstoßen solche Behauptungen gegen die EU-Vorschriften zur Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken", heißt es in einer Mitteilung .