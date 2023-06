Streiks ab Juli wieder möglich

Anfang des Jahres musste die Lufthansa bereits viele Flüge wegen Streiks der Gewerkschaft Verdi an Flughäfen und bei Sicherheitsdiensten streichen. In der Branche gab es Nachholbedarf nach Verzicht in den Pandemie-Jahren und einen Kampf gegen Reallohnverlust durch die hohe Inflation. Im Sommer letzten Jahres legten Piloten bei Lufthansa und der Ferienflugtochter Eurowings mit Ausständen den Betrieb lahm – Hunderttausende Passagiere waren betroffen. Die derzeitige Friedenspflicht für die mehr als 5000 Piloten endet am 30. Juni. Streiks wären damit in der Sommerferienzeit wieder möglich.