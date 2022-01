Proteste bei ITA: Beschäftigte der staatlich kontrollierten Fluggesellschaft demonstrieren in der zweiten Januar-Woche gegen Entlassungen in Rom. Eine Regelung, die mehr als 1300 Mitarbeiter der ehemaligen "Air Italy" seit dem Konkurs schützte, wurde in diesem Jahr nicht verlängert.

Foto: ANGELO CARCONI / EPA