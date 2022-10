Mitten in den Herbstferien streiken die Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings und legen zum zweiten Mal in diesem Monat den Flugverkehr in Deutschland lahm: Die Eurowings-Piloten wollen im Tarifstreit über bessere Arbeitszeiten erneut die Arbeit niederlegen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) rief ihre Mitglieder zu einem dreitägigen Ausstand auf ab Montag. Das in dieser Woche vom Arbeitgeber vorgelegte Angebot sei nicht verhandlungsfähig. Die Verhandlungen seien damit erneut gescheitert, teilte die VC am Freitag mit.