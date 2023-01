Lufthansa-Konkurrent Ryanair fliegt Rekordgewinn ein und erwartet steigende Ticketpreise

Ryanair gewinnt Marktanteile, 24 Prozent mehr Passagiere

An einigen Märkten konnte der Billigflieger seine Marktanteile im Vergleich zurzeit vor der Corona-Krise kräftig ausbauen: Am Heimatmarkt Irland steigerte sich Ryanair um neun Prozentpunkte auf 58 Prozent. In Polen bestreiten die Iren jetzt 38 Prozent der Passagierflüge nach 27 Prozent. In Italien, wo sich die Lufthansa um die staatliche italienische Fluggesellschaft ITA Airways verstärken will, dominiert Ryanair mittlerweile mit 40 Prozent, verglichen mit 26 Prozent vor der Pandemie.