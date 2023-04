Bereits im Jahr 2012 signalisierte der Lufthansa-Konzern Interesse an einer Übernahme der portugiesischen Airline TAP. Nun kam Thema im Zuge des zweitägigen Portugal-Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz (64) wieder auf die Agenda. Scholz und der portugiesische Ministerpräsident Antonio Costa (61) äußerten sich positiv zu einem möglichen Einstieg der Lufthansa bei der TAP. "Mein Eindruck ist: Da passt was zusammen", hatte Scholz am Mittwoch nach einem Gespräch mit Costa in Lissabon erklärt..