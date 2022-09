Tausende Neueinstellungen Lufthansa forciert den Stellenaufbau

Mit Blick auf den laufenden Tarifstreit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit, die in der Nacht zum Dienstag einen erneuten Streik ankündigte, beschwor der Lufthansa-Chef "im Interesse aller ein Miteinander, das ohne die zahlreichen Tarifkonflikte auskommt". In Zeiten erhöhter Inflation sei eine deutliche Vergütungserhöhung nach Ansicht des Vorstands absolut angemessen, vor allem in den unteren Vergütungsgruppen. Wie beim Abschluss mit der Gewerkschaft Verdi für das Bodenpersonal habe die Airline deshalb auch den Piloten stärkere Gehaltserhöhungen in den niedrigen Tarifgruppen angeboten. In der Vergangenheit seien die Kosten durch das Absenken der Einstiegsgehälter gesenkt worden, das müsse jetzt korrigiert werden. "Wir haben unsere Mitarbeiter nicht alleine gelassen in der Pandemie. Und wir werden sie nicht alleine lassen in der Inflation."