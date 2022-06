Mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen nimmt auch die Reisefreude der Deutschen wieder zu. Darauf setzten viele Airlines wie die Deutsche Lufthansa oder Condor nach den mauen Corona-Jahren. Doch wie stark die Nachfrage nun wirklich angestiegen ist, damit hatte wohl auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr (55) nicht gerechnet. Nicht nur, dass die Airline derzeit mit Personalmangel in den Fliegern und am Boden kämpft, auch die Plätze in den Flugzeugen reichen nicht aus, um die große Masse der Reisewilligen vor allem auf der Langstrecke durch die Welt zu fliegen.