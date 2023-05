Einigung mit Italien Lufthansa steigt bei Airline Ita ein

Die Lufthansa verhandelt seit Anfang des Jahres über den Kauf eines Minderheitsanteils an der Alitalia-Nachfolgerin und will die Airline später vollständig übernehmen. Nach früheren Informationen aus Verhandlungskreisen geht es in einem ersten Schritt um eine Beteiligung von 40 Prozent. Nach Medienberichten in Italien bezahlt die Lufthansa dafür rund 325 Millionen Euro.