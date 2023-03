Lufthansa-Cargo-Chefin Dorothea von Boxberg (49) wird neue Vorstandschefin der belgischen Konzerntochter Brussels Airlines. Dort folgt sie auf Peter Gerber (59), der den Konzern bereits verlassen hat und im kommenden Jahr Chef des deutschen Ferienfliegers Condor wird. Von Boxberg werde die Brussels-Führung zum 15. April 2023 übernehmen, teilte die Lufthansa am Donnerstag in Frankfurt am Main mit.