Greenwashing-Vorwürfe Britische Aufsicht rügt Werbeplakat der Lufthansa

Auf dem Plakat wirbt die Fluggesellschaft mit dem Slogan »Connecting the world. Protecting its future« (»Die Welt verbinden. Ihre Zukunft schützen.«) Diese Botschaft könne von Verbrauchern leicht so verstanden werden, als habe die Lufthansa bereits erhebliche Schritte vollzogen, die ihren Einfluss auf die Umwelt vermindern, so die ASA. Viele der von der Fluggesellschaft eingeleiteten Initiativen würden aber erst in Jahren oder gar Jahrzehnten Ergebnisse zeigen.