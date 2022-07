Mitten in der Ferienhochsaison ruft die Gewerkschaft Verdi das Bodenpersonal der Deutschen Lufthansa am Mittwoch zu einem Warnstreik auf. Der Ausstand solle den ganzen Tag über an allen Lufthansa-Standorten stattfinden, erklärte die Gewerkschaft am Montag. Wegen der Beteiligung von Mitarbeitern, die für die richtige Positionierung von Flugzeugen auf Abstellflächen sorgen, werde es zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen. Die Warnstreiks starteten am Mittwochfrüh um 3.45 Uhr und endeten am Donnerstagmorgen um 6 Uhr, dem ersten Schulferientag in Baden-Württemberg.