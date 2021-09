Angeschlagene Fluglinie Lufthansa beschließt Kapitalerhöhung zur Rückzahlung der Staatshilfen

Die Lufthansa will die Rückzahlung der Staatshilfen noch mit der jetzigen Bundesregierung unter Dach und Fach bringen. Dafür will der in der Corona-Krise schwer gebeutelte Konzern nun Milliarden von seinen Aktionären einsammeln.