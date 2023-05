Die Kapazität soll im saisonal stärksten Quartal von Juli bis September aber noch nicht das Vorkrisenniveau erreichen. Der Ausblick auf das Gesamtjahr blieb unverändert: Bei 85 bis 90 Prozent der Vorkrisenkapazität der Passagier-Airlines soll der Betriebsgewinn deutlich steigen.

Aufstieg in den Dax rückt näher

Mit der Erholung der Lufthansa rückt nach Einschätzung von Vorstandschef Spohr nun auch der Aufstieg in den Dax näher. "Die Kapitalmärkte haben wieder großes Vertrauen in den Kranich", erklärte der CEO laut Redetext zur Hauptversammlung am 9. Mai, der am Montagabend veröffentlicht wurde. Die Marktkapitalisierung sei mit mehr als elf Milliarden Euro nur 2017 höher gewesen. Die Mehrheit der Analysten empfehle derzeit die Aktie zum Kauf. "Und die Aussichten für eine Rückkehr in den Dax stehen gut." Das Dax-Gründungsmitglied war 2020 in den MDax abgestiegen. Die Lufthansa musste wegen des Geschäftseinbruchs in der Corona-Pandemie vom Staat vor der Pleite gerettet werden.