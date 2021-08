Aktienpaket von 20 Prozent wird reduziert Bund verringert Beteiligung an Lufthansa

Mit neun Milliarden Euro hat der Steuerzahler die wegen der Corona-Krise in Not geratene Lufthansa gerettet. Im Gegenzug erhielt der Bund eine Beteiligung von 20 Prozent an der Airline. Nun will er einen Teil des Aktienpakets wieder verkaufen.