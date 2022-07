Schon jetzt liegen die Nerven bei den Beschäftigten der Lufthansa-Gruppe blank, machten die Arbeitnehmervertreter doch kürzlich einen Brandbrief an die Konzernspitze öffentlich, in dem sie dem Management eine erhebliche Mitschuld an der desolaten Situation geben. Selbst Chefaufseher Karl-Ludwig Kley sprach von einer "grauenvollen" Situation für die Mitarbeiter - stärkte aber Vorstandschef Carsten Spohr zugleich den Rücken.

Lufthansa-Tarifstreit - Streik nicht ausgeschlossen

In dieser höchst angespannten Lage verhandelt die Lufthansa nun mit der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch weiter über Lohnerhöhungen für rund 20.000 Beschäftigte am Boden. Auch für die Piloten hat die Airline noch keine Einigung erzielt, hier spricht sie mit der Vereinigung Cockpit.