Klimaneutrales Fliegen Wie die Luftfahrt sauber werden will

Mit 3500 Tonnen jährlich soll die PtL-Anlage im Frankfurter Industriepark Höchst daher eine deutlich größere Menge produzieren. Die Fabrik, die ebenfalls von dem Start-up Ineratec gebaut wird, soll im Jahr 2023 ihren Betrieb aufnehmen. Auch in Hamburg ist eine Anlage geplant, sie soll allerdings erst 2026 an den Start gehen. Dafür wird hier bereits mit einer Produktionsmenge von rund 10.000 Tonnen pro Jahr gerechnet. An Bord sind hier neben dem Flugzeugbauer Airbus der Energiekonzern Uniper, der Energietechnikkonzern Siemens Energy und die Chemiefirma Sasol.

Geringe Produktionsmengen, hohe Kosten

Die Technologien für die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen existieren also bereits. Doch im Vergleich zum klassischen Kerosin sind die SAFs noch immer deutlich teurer und damit nicht konkurrenzfähig. Hauptgrund dafür sind die hohen Stromkosten in Deutschland und die noch viel zu geringen Produktionsmengen.

Durch die Erhöhung des CO2-Preises im europäischen Emissionshandel von derzeit 60 Euro auf 130 Euro pro Tonne im Jahr 2030 wird die Kostenlücke zwischen synthetischem SAF und konventionellem Kerosin laut dem Unternehmensberater Kearney zwar verringert, aber nicht vollständig geschlossen. Helfen könnte hier der Staat. Bei dem von der EU-Kommission beschlossenen "Green Deal", demzufolge die EU bis 2050 klimaneutral werden soll, sind allein bis 2030 Investitionen in Höhe von einer Billion Euro vorgesehen. Um die synthetischen Kraftstoffe wettbewerbsfähig zu machen, sind nach Berechnungen von Kearney Investitionen in Höhe von 20 Milliarden Euro nötig. Dieses Geld würde also lediglich einen Anteil von 2 Prozent des gesamten Deals ausmachen.

Die Wirtschaftsberater von PwC errechneten zudem, dass der Einsatz nachhaltiger Treibstoffe in Flugzeugen das Fliegen nicht über die Maßen verteuern würde. Die Beimischung von SAFs werde die Treibstoffkosten für Fluggesellschaften im Vergleich zu rein fossilem Kerosin pro Tonne bis zum Jahr 2038 voraussichtlich um bis zu 16 Prozent erhöhen, heißt es in der Studie. Würden die Mehrkosten für das synthetische Kerosin vollständig an die Passagiere weitergegeben, läge der Aufschlag für einen Flug von München nach New York demnach bei etwa 36 Euro.

Um ihre Klimaziele zu erfüllen, hat die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag einen Schwerpunkt auf die SAF-Technologie gesetzt: Dort heißt es: Die Regierung wolle "die Erforschung und den Markthochlauf von synthetischen und nachhaltigen Kraftstoffen für klimaneutrales Fliegen fördern, damit Deutschland hier eine Vorreiterrolle im globalen Wettbewerb einnehmen kann." Zudem hat die Ampelkoalition klare Ziele eingeführt: Ab 2026 müssen mindestens 0,5 Prozent des Flugkraftstoffes aus PtL-Kerosin bestehen. Ab 2030 steigt die Quote dann auf 2 Prozent.

Damit geht es allerdings nur in Trippelschritten voran, wie auch eine Studie der Internationalen Energieragantur IEA zeigt. Unter den derzeitigen Voraussetzungen wird der weltweite jährliche Verbrauch von synthetischen Kraftstoffen bis 2040 nur auf 75 Milliarden Liter steigen. Ein Großteil der Energie wird dann noch immer aus fossilem Kerosin generiert.