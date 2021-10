Geschredderte Kunst Banksy-Werk für 16 Millionen Pfund versteigert

Das halb geschredderte Banksy-Bild "Girl with Balloon" wurde unter seinem neuen Titel "Love is in the Bin" für einen Rekordpreis versteigert. Im Londoner Auktionshaus Sotheby's kam das zerstörte Werk des weltberühmten Street-Art-Künstlers aus Bristol für 16 Millionen Pfund unter den Hammer.