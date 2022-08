Die geplante neue Bundesbehörde gegen Geldwäsche soll nach den Worten von Finanzminister Christian Lindner (43) möglichst schnell ihre Arbeit aufnehmen. "Wir wollen sehr schnell agieren und im Laufe dieser Legislaturperiode wird es Ergebnisse geben", sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in Berlin. "Also wir gehen das mit großem Tempo an."