Kapitalspritze Tencent verschafft Lilium ein wenig Luft

Doch nun konnte Roewe offenbar den chinesische Techinvestor Tencent, Großaktionär von Lilium, von einer Finanzspritze überzeugen: Mindestens 100 Millionen US-Dollar will der Großaktionär beisteuern, Tencent hält laut Zahlen des Datenanbieters Refinitiv bereits 23,4 Prozent an Lilium. Außerdem hat der Techinvestor versprochen, Lilium-Aktien für weitere 75 Millionen Dollar zu zeichnen, wenn das Unternehmen bei anderen Kapitalgebern die gleiche Summe einwerben kann. Roewe erklärte, man sei in Gesprächen mit einer Vielzahl bestehender und möglicher neuer Investoren. Insgesamt will der bayerische Flugtaxi-Pionier Lilium mithilfe einer 250 Millionen US-Dollar schweren Kapitalspritze sein Luftfahrzeug bis zum ersten Praxistext weiterentwickeln. Das Geld decke den größten Teil der Entwicklungskosten bis zum ersten bemannten Flug des "Lilium Jet" ab, der für das zweite Halbjahr 2024 geplant ist, teilte das Unternehmen am Dienstag in Weßling bei München mit.