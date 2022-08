Allerdings sieht Kuhn in diesen Maßnahmen bereits Probleme. "Wir appellieren derzeit zu viel an die Bürger und lassen zu wenig den wirtschaftlichen Preismechanismus wirken", sagt Kuhn. "Die Haushalte sind willens und in der Lage Energie einzusparen", sagt der Wissenschaftler. "Wir diskutieren derzeit zu viel über die Verteilungswirkung der Maßnahmen und sind damit schon beim zweiten Schritt, ohne den ersten überhaupt gemacht zu haben", so Kuhn.