Störungen in den Lieferketten Was wir vom Flugchaos für die Wirtschaft lernen können

Die besten Maßnahmen gegen hohe Preise

Was lässt sich daraus nun für die globalen Lieferkettenprobleme und Warenengpässe lernen? Einige Parallelen sind kaum zu übersehen. So hatten und haben auch viele Containerschiffe mit ungewöhnlich langen Wartezeiten an Terminals zu kämpfen. Hafenbetreiber und Behörden mühen sich – mal mehr, mal weniger erfolgreich – Regelungen zu finden, um die Wartezeiten zu verkürzen. Auch hier ist also ein effizienteres Warteschlangenmanagement erforderlich.

Darüber hinaus gibt es sinnvolle übergreifende Schritte, um die Knappheiten zu vermindern. Der wichtigste ist, die Marktkräfte sich entfalten zu lassen. Selbst absurd anmutende Preissteigerungen für bestimmte Güter und Dienstleistungen sind zu akzeptieren, statt mit gut gemeinten, aber kontraproduktiven staatlichen Eingriffen wie Preisobergrenzen oder Rabatten zu reagieren. Denn genau diese ungefilterten Preissteigerungen bieten den besten Anreiz für Produzenten und Logistiker, ihr Angebot auszuweiten, auf der Suche nach einem höheren Gewinn. Die besten Maßnahmen gegen hohe Preise sind nun einmal – hohe Preise.

Sozialen Härten und Preissteigerungen, die für Firmen existenzbedrohend sind, muss dann mit Pauschalzahlungen an die besonders betroffenen Haushalte und Unternehmen begegnet werden. Mit Blick auf den in vielen Sektoren herrschenden Personalmangel sollte der Staat mit Zuwanderungserleichterungen, einer temporären Deregulierung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen und Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf einen Beitrag zur Abmilderung der Probleme leisten.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Mangel an Personal und Material in einen Rückgang der Wirtschaftsleistung mündet. Das zu vermeiden muss aber das Ziel von Wirtschaft und Politik sein. Denn so wenig wie das Streichen von Flügen eine befriedigende Antwort für die Überforderung mancher Flughäfen darstellt, so wenig sollten die Verantwortlichen resignieren und eine Rezession als unabwendbar betrachten. Das ist sie nicht, auch wenn die Situation noch so chaotisch ist.

