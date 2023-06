Sonja Laud gilt als die Frau, die das meiste Geld der Welt verwaltet. Die Chef-Anlagestrategin bei Legal & General in London, einer der zwölf größten globalen Asset Manager, verantwortet 1,4 Billionen Euro. Das sind ausgeschrieben: 1.400.000.000.000,00 Euro.

Lauds Weg zum CIO startete dabei in Hamburg Volksdorf – mit einer Ausbildung in einer kleinen Filiale der Deutschen Bank. Danach studierte sie BWL in Köln, Paris, Oxford und Berlin. Im Sommer fliegt die Managerin zum 30-jährigen Abitur-Jubiläum zurück in ihre Heimatstadt. manager magazin trifft sie zum Interview in der Legal & General Hauptzentrale in der Coleman Street in London. In dem ananasförmigen Glasgebäude mit Blick auf den Finanzdistrikt der Stadt laufen alle Fäden des Unternehmens zusammen, das weltweit mehr als zehn Millionen Kunden betreut.

manager magazin: Frau Laud, als Chef-Anlagestrategin bei LGIM sind Sie für 1,4 Billionen Euro verantwortlich. Nun drohen Inflation, Zinswende und Krisenbewältigung einen Großteil des Vermögens aufzuzehren. Schlafen Sie in solchen Zeiten schlechter?

Sonja Laud: Nicht besser oder schlechter als sonst. Solche Situationen sind Teil unseres Investmentprozesses und spiegeln sich in unseren Investmententscheidungen wider. Am Ende des Tages kann man sich nie wirklich auf Krisen vorbereiten. Ich versuche aus der Vergangenheit zu lernen, aber es gibt immer wieder Situationen, die neu sind und in der Historie zum ersten Mal vorkommen. Insofern geht es immer nur darum, ein Rahmenwerk für die Macro- und Investment-Analyse zu schaffen. Ziel ist es nicht präzise zu sagen, wo Aktienkurse am Ende des Jahres liegen – das kann niemand vorhersagen. Unsere Devise bei LGIM ist 'Prepare, don't predict'. Ziel ist nicht eine Punktlandung zu leisten, sondern Portfolios so vorzubereiten, dass sie bestimmte Risiko-Szenarien berücksichtigen.