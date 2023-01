Das Interesse an dem Leopard steht sinnbildlich für den Sinneswandel in Deutschland. Die Rüstungsindustrie agierte in den letzten Jahrzehnten eher im Halbdunkel. Der verheerende Krieg in der Ukraine rückt die Branche in ein neues Licht. Und der Leopard 2, an dessen Produktion viele der großen Rüstungsfirmen beteiligt sind, nimmt dabei eine besondere Rolle ein. Ein Gemeinschaftsprojekt, das nun zum Imagegewinn der deutschen Industrie beiträgt.