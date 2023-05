Der aktivistische Finanzinvestor Carl Icahn (87) bekommt die Wirkung von Börsenwetten gegen ihn nun am eigenen Leib zu spüren. Die Aktien seines Firmenkonglomerates Icahn Enterprises brachen am Dienstag um 25,33 Prozent auf ein Drei-Jahres-Tief von 37,57 Dollar ein, nachdem es von dem Leerverkäufer Hindenburg Research in die Mangel genommen wurde. Hindenburg gab eine Short-Position an Icahn Enterprises bekannt. Bei diesen auf fallende Kurse laufenden Börsenwetten verkaufen die Leerverkäufer in der Regel geliehene Wertpapiere mit dem Ziel, diese zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.