Das Unternehmen erwäge nun, rechtliche Schritte gegen Hindenburg einzuleiten. In einer öffentlichen Antwort von Hindenburg hieß es, die Gruppe würde dies begrüßen. "Wenn Adani es ernst meint, sollte es auch in den USA, wo wir tätig sind, Klage einreichen", so der Leerverkäufer in einer Erklärung. "Wir haben eine lange Liste von Dokumenten, die wir in einem gerichtlichen Offenlegungsprozess verlangen würden."