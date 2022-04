Die Inflation hat nicht nur in Deutschland Lebensmittel deutlich verteuert - und bringt viele Familien mit knappem Haushaltsbudget in Bedrängnis. In Großbritannien reagieren nun zwei der größten Einzelhändler mit Preissenkungen und Lohnerhöhungen auf die rasant gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Kette Morrisons reduziert bei mehr als 100 Hauptprodukten die Preise, wie die Fachzeitschrift "The Grocer" berichtete. Für einige Nahrungsmittel wie Reis, Eier, Hühnerfleisch und Müsli sollen die Preise um durchschnittlich 13 Prozent sinken.