Milliardenwert angestrebt Laufschuh-Startup On will Roger Federer mit Börsengang beglücken

Tennisstar Roger Federer ist 2019 groß beim Schweizer Laufschuhhersteller On eingestiegen. Das dürfte sich bald auszahlen: Beim bevorstehenden Börsengang will On auf eine Bewertung von sechs Milliarden Dollar kommen.