Wirtschaftspolitisch nicht sonderlich relevant, aber aus deutscher Perspektive womöglich interessant ist ein Detail in der Biografie der neuen Chefberaterin des US-Präsidenten: Lael Brainard wurde 1962 in Deutschland geboren, in Hamburg. Das lag an ihrem Vater, einem in der Bundesrepublik eingesetzten US-Diplomaten. Deswegen verbrachte Brainard einen Teil ihrer Kindheit nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen.