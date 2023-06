Der Fall ist zu einem Lehrstück geworden, wie sich mit kruden Versprechungen ein Blendwerk an der Börse aufbauen lässt. Wie sind Kofler und Dümmel dabei vorgegangen, wie lässt sich derartiges Blendwerk enttarnen? Und warum ist die Gefahr erneuter Scheinwelten an der Börse in Zeiten von Influencerinnen und Influencer mit Millionen von Followern besonders hoch? Darüber informiert in diesem Podcast Jonas Rest, Start-ups-Reporter des manager magazins, im Gespräch mit Chefredakteur Sven Clausen.