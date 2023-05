IBM-Chef Arvind Krischna (61) rechnet damit, dass etwa in der Personalverwaltung in fünf Jahren rund ein Drittel der Stellen durch künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung ersetzt werden können. Dies sagte er dem Finanzdienst Bloomberg in einem Interview . Deshalb würden die Einstellungen für solche Bürotätigkeiten ausgesetzt oder gebremst. Betroffen wären etwa 7800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.