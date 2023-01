Zum illustren Investorenkreis von Genesis Digital gehört nicht nur Sam Bankman-Fried, sondern auch Anthony ("The Mooch") Scaramucci, der ehemalige Kommunikationschef von Donald Trump, der nach nur zehn Tagen im Weißen Haus gefeuert wurde. Scaramucci hatte über die Investmentfirma SkyBridge Capital rund 60 Millionen Dollar in das Miningprojekt von Genesis Digital investiert und bereits im vergangenen Jahr rund 60 Prozent des Investments abgeschrieben.

Sam Bankman Fried ist derzeit gegen Kaution auf freiem Fuß, er muss eine elektronische Fußfessel tragen und darf das Haus seiner Eltern, zweier Jura-Professoren der Eliteuniversität Harvard, im kalifornischen Palo Alto nur in Ausnahmefällen verlassen. Mit seinen regelmäßigen Äußerungen in den sozialen Medien macht er seine Verteidiger nervös: Der Prozess gegen SBF soll im Oktober in New York beginnen. In den vergangenen Tagen war die Hoffnung der FTX-Gläubiger gewachsen, zumindest einen Teil ihres Geldes wiederzusehen, weil zuletzt 3,5 Milliarden Dollar auf den Bahamas und jetzt weitere Werte im Volumen von rund 5 Milliarden Dollar in den USA sichergestellt wurden.