"Normalerweise haben wir bei FTX Umsätze in Höhe von 20 bis 70 Millionen Dollar pro Tag", schrieb Bankman-Fried in einer Mitteilung an seine Mitarbeiter. "In den vergangenen 72 Stunden hatten wir in Summe etwa 6 Milliarden Dollar an Abhebungen." Die Möglichkeit, Geld bei FTX abzuheben, sei derzeit "pausiert".

Krypto-Beben erreicht einen der schillernsten Stars der Szene

FTX-Gründer und Krypto-Milliardär Bankman-Fried ging in seiner Mitteilung auch auf den möglichen Not-Deal mit dem Konkurrenten Binance ein. Noch sei nicht abschließend geklärt, welche Teile von FTX Binance übernehmen könne. Fest steht jedoch: Mit den Problemen bei FTX sendet neue Schockwellen durch die Kryptoszene. Das Krypto-Beben erwischt nun einen der schillernsten Stars der Kryptoszene.