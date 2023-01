Der Betrugsprozess gegen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wird voraussichtlich Anfang Oktober vor dem Bezirksgericht New York beginnen. Die US-Behörden werfen SBF "Betrug epischen Ausmaßes" sowie Geldwäsche vor. Außerdem haben Kunden von FTX beim US-Konkursgericht in Delaware eine Sammelklage eingereicht: Sie wollen vorrangig aus der Konkursmasse bedient werden und sich bei dem Konkursverfahren nicht hinten anstellen müssen. Für Insolvenzverwalter John Ray, der Bankman-Fried als CEO von FTX abgelöst hat, bleiben also noch neun Monate Zeit, um die Spur des Geldes zu verfolgen und die Ansprüche der Gläubiger zu sortieren.

Diese Zeit wird Insolvenzverwalter Ray auch brauchen. Es geht um viel Geld, um tausende Geschädigte - und um eine Vielzahl von Kanälen, in die das Geld floss. Ursprung der ominösen Geldflüsse war eine Hintertür, die es ermöglichte, bis zu 65 Milliarden Dollar Kundengeld von FTX abzuziehen – und sie an den von Bankman Fried kontrollierten Hedgefonds Alameda weiterzuleiten.

Kreditlinie von 65 Milliarden Dollar - ohne Wissen der FTX-Kunden

Bankman-Fried habe seinen Mitgründer Gary Wang angewiesen, eine solche Hintertür bei FTX anzulegen. "Auf diese Weise konnte Alameda bis zu 65 Milliarden Dollar für eigene Geschäfte bei FTX "ausleihen" – ohne das Wissen der FTX-Kunden", sagte FTX-Anwalt Andrew Dietderich gegenüber dem Konkursgericht in Delaware. Laut einem Bericht des Business Insider habe Wang nur eine einzelne Zahl in den elektronischen FTX-Zahlungscode einfügen müssen: Das Ergebnis sei eine geheime "Kreditlinie" für Alameda in Höhe von bis zu 65 Milliarden Dollar gewesen, so Dietderich.

Der Hedgefonds von SBF, der von seiner Ex-Freundin Caroline Ellison geleitet wurde, habe diese Kreditlinie zwar nicht ausgeschöpft, sich aber dennoch reichlich an den Einlagen der FTX-Kunden bedient: Nach jüngsten Schätzungen der US-Behörden und der Konkursverwalter wurden zehn bis zwölf Milliarden Dollar von FTX zu Alameda herübergeschoben. Die Hälfte davon investierte Alameda in rund 150 Start-ups weltweit und finanzierte verschiedene riskante Kryptowetten, darunter eine Bitcoin-Mining-Farm in Kasachstan: Wie viel Geld davon abgeschrieben werden muss, steht noch nicht fest.

Sieben Millionen Dollar für Mahlzeiten und Unterhaltung

Doch ein guter Teil des Geldes floss eben auch in das wilde Leben des goldenen Kryptojungen und seiner Gang: "Alameda investierte nicht nur in Unternehmen. Der Hedgefonds finanzierte auch Häuser und Luxuswohnungen auf den Bahamas, kaufte Flugzeuge, zahlte für Parties und spendete im großen Stil an die politischen Parteien", führte FTX-Anwalt Dietderich laut "Business Insider" weiter aus.

Knapp 7 Millionen Dollar seien binnen neun Monaten allein für "Mahlzeiten und Unterhaltung" ausgegeben worden. Der Wert der Immobilien auf den Bahamas, die auf Bankman-Fried eingetragen sind, wird auf 260 Millionen Dollar geschätzt.

40 Millionen für die Demokraten - und Schwarzgeld für die Republikaner?

Hinzu kommen Spenden in Millionenhöhe an verschiedene politische Parteien. Bankman-Fried gehörte bis zum Zusammenbruch von FTX zu den Top-Spendern der Demokratischen Partei, an die er ganz offiziell und in seinem Namen rund 40 Millionen Dollar spendete. In einem Aufsehen erregenden Interview mit der Journalistin Tiffany Fong auf Youtube behauptete SBF jedoch, dass er auch zweistellige Millionensummen an die Republikanische Partei gespendet habe – dass er für die Spenden an die Republikaner aber "Schwarzgeld" verwendet habe , um Kritik zu vermeiden. Im Ergebnis habe er im Jahr 2022 "fast die gleiche Summe" an Demokraten wie Republikaner gespendet. Ob ein Teil dieser Spenden ebenfalls aus der "Hintertür" stammen und damit den geprellten FTX-Kunden gehören, ist noch offen.