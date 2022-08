Denken in Szenarien

Die Pandemie hat uns gelehrt: Die Zeiten, in denen Planungen auf Jahre gemacht wurden, sind vorbei. Krisen und unvorhergesehene Ereignisse sind der Normalfall. Wie beim Militär schon seit jeher etabliert, muss das Top-Management das Instrument des Scenario-Plannings beherrschen. Dabei werden im Vorfeld unterschiedliche Szenarien durchgespielt, um die Reaktionsgeschwindigkeit in Krisensituationen zu erhöhen. Sofern völlig unvorhergesehene Szenarien auftauchen, sind Kreativität, Intuition und Entscheidungsstärke wichtiger als die übertriebene Erfassung von Datenmengen und endloses Analysieren. Es bedarf dann des unternehmerischen Mutes nach der 70-Prozent-Regel zu agieren und sich rasch von tradierten Einsichten zu verabschieden. Das Schlimmste ist es, bewegungslos zu verharren.

Auf die Persönlichkeit kommt es an

Das Dilemma von Führung in Zeiten der Krise ist die erhöhte Widersprüchlichkeit des Handelns. Harte Schnitte sind nötig, aber die Mannschaft darf nicht demotiviert werden. Alles hat im Vergleich zu den normalen Entscheidungsprozessen sehr rasch zu gehen, dennoch müssen die Mitarbeitenden mitgenommen werden. Erfolgreiche Krisenmanagerinnen und -manager sind deshalb gereifte Persönlichkeiten, die auch bei Gegenwind "Geborgenheit in der Ungewissheit" vermitteln. Eine authentische Ausstrahlung, Besonnenheit und Erfolgsgewissheit sind Elemente dieser Persönlichkeit. Mehr denn je orientieren sich die Mitarbeiter in der Krise an ihrer Führungskraft. Umgekehrt übertragen sich Mut- und Orientierungslosigkeit, Entscheidungsschwäche und Egozentrik in schwierigen Zeiten in fataler Weise auf das Umfeld.

