Der kriselnde Immobilien-Investor Adler Group bekommt für seinen Jahresabschluss kein Testat von KPMG. Der mit der Abschlussprüfung beauftragte Wirtschaftsprüfer habe einen sogenannten Disclaimer of Opinion (Versagungsvermerk) für den Konzernabschluss und Einzelabschluss 2021 angekündigt, teilte Adler am späten Freitagabend in Luxemburg mit. KPMG sei demnach "nicht in der Lage, ein Prüfungsurteil abzugeben".