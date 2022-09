Die Lehren von 1967 Welche Fehler die Beteiligten der konzertierten Aktion verhindern sollten

Nach der konzertierten Aktion ist daher auch keine Rede von der laufenden Tarifrunde – zumindest nicht in den offiziellen Statements. Bundeskanzler Olaf Scholz (64) regte allerdings eine steuerfreie Zahlung der Arbeitgeber an ihre Beschäftigten an. Dies wolle er aber lediglich als "Angebot" an die Sozialpartner verstanden wissen. "Natürlich werden Tarifverhandlungen nicht im Kanzleramt geführt", so Scholz. Gleichwohl sei es ihm wichtig, "dass alle an einem Strang ziehen". Man will sich im November erneut treffen.