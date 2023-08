Großaufträge verzerren die Daten

Analysten warnen allerdings vor zu viel Optimismus angesichts der Daten – und verweisen auf den verzerrenden Effekt durch Großaufträge, ohne den das Neugeschäft um 2,6 Prozent geschrumpft wäre. "Diese kommen nur einzelnen Unternehmen zugute und werden zumeist auch nur über einen längeren Zeitraum produktionswirksam – man denke beispielsweise an Flugzeugbestellungen", sagte DekaBank-Ökonom Andreas Scheuerle. Weniger gut sieht das Bild auch aus, wenn auf das gesamte zweite Quartal geblickt wird: Von April bis Juni legten die Bestellungen lediglich um 0,2 Prozent im Vergleich zur Vorperiode zu. "Durch die beiden deutlichen Anstiege in den Monaten Mai und Juni ist der Auftragseinbruch im März von 10,9 Prozent also ausgeglichen worden", erklärten die Statistiker.