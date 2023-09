Industrieaufträge mit größtem Einbruch seit 2020

Ein Grund für die maue Konjunktur ist, dass mit den Exporten der langjährige Wachstumsmotor schwächelt. In absoluten Zahlen werde der Außenhandel in diesem Jahr bestenfalls stagnieren, sagte der Präsident des Branchenverbandes BGA, Dirk Jandura. "Uns fehlen im Moment die Impulse." Aktuell hinterlasse die schwache Konjunktur in China, Asien und Südamerika Spuren. Der BGA kritisierte zudem eine noch immer zu starke Bürokratie in Deutschland. "Unser Standort ist in verschiedenen Bereichen derzeit nicht wettbewerbsfähig genug", sagte Jandura. "Und unsere Politik ist es auch nicht."