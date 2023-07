Wasserstoff statt Braunkohle: Der Energiekonzern RWE will an seinem Kraftwerksstandort Weisweiler bei Aaachen bis 2030 ein Gaskraftwerk bauen, das auch mit Wasserstoff betrieben werden kann. Den Auftrag dazu vergab das Unternehmen jetzt an ein Konsortium aus zwei Firmen aus Italien und Spanien, wie RWE am Freitag in Essen mitteilte. Das Kraftwerk soll eine Leistung von 800 Megawatt haben. RWE will 2030 die Braunkohleverstromung beenden.