"Jetzt oder nie", so lautete eine der Handlungsempfehlungen des Weltklimarates IPCC in seinem Bericht, der vor wenigen Wochen erschien. Doch wer die aktuellen Diskussionen verfolgt, weiß, dass derzeit nicht mal die beschlossenen Klimaziele eingehalten werden, obwohl mehr nötig wäre, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das liegt an der Politik, an uns Bürger(*)innen, aber genauso an den Unternehmen. Und da könnte, davon bin ich überzeugt, sehr viel mehr passieren als in diesen Tagen.