Größte deutsche Friseurkette Gericht eröffnet Insolvenzverfahren der Klier-Friseure

Der Umsatzeinbruch in der Corona-Krise hat Deutschlands größte Friseurkette Klier in die Insolvenz gedrückt. Das Amtsgericht Wolfsburg eröffnete am Dienstag ein entsprechendes Verfahren. Das Unternehmen zeigt sich zuversichtlich für einen Neustart.