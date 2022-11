“Many German companies were taught to grow, but they were not taught to survive.“ Dieser Satz schlug mir unlängst bei einer Sitzung in Washington entgegen. Er stammt von einem ehemaligen hochrangigen Nato-General. Auch Investoren, vor allem US-amerikanische, sorgen sich um die Überlebensfähigkeit deutscher Firmen. Man ist überrascht, dass Firmen, die über lange Zeit gewaltig erfolgreich waren, nun in kürzester Zeit gewaltige Probleme haben.