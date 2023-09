Milliardär kritisiert Stadt Hamburg Klaus-Michael Kühne bringt sich als Retter der HHLA ins Spiel

Dem Hamburger Unternehmer, der in der Schweiz lebt, schwebt eine radikale Umstrukturierung und eine nationale Hafeninitiative vor. "Man könnte die großen Reedereien stärker an Hamburg binden, wenn man ihnen Terminalbeteiligungen einräumen würde. Aber die Politik scheut vor spürbaren Änderungen zurück", kritisiert Kühne. Die Welt habe sich radikal verändert. "An einem Tiefwasserhafen wie in Wilhelmshaven führt kein Weg mehr vorbei, weil die Schiffe immer größer werden." Kühne rät Hamburg, sich dort zu engagieren. "Die deutschen Häfen haben nur dann eine Perspektive, wenn sie gemeinsam agieren."